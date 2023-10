Sai tietää vaimonsa OnlyFansista – urheilulegenda kiehuu raivosta: "Kaikkien näiden vuosien jälkeen"

– Tuo on paskaa, Smith höyrysi.

– En voi uskoa, että istun täällä ja saan tietää, että sinulla on OnlyFans. Kaikkien näiden vuosien jälkeen.

– Kuvaatko minua? Mitä v****a sinä teet? Tuo on epäkunnioittavaa ennen kaikkea, Smith paahtoi.

Chavisilla on menneisyydestään taustaa aikuisviihteen parista. Hän sanoi kääntyneensä OnlyFansin puoleen ansaitaakseen lisätienestejä, kun muut työt eivät tuottaneet tarpeeksi.

16-vuotisen NBA-uran pelanneen ja 12 eri seuraa sarjassa edustaneen Smithin on raportoitu tienanneen pelaajauransa aikana noin 60 miljoonaa dollaria. Hän on kuitenkin itse sanonut joutuneensa oppimaan, että miljoonasopimuksista jäi käteen vain osa rahoista. Hän on myös todennut menettäneensä aina mammonaa jouduttuaan seurasiirtojen myötä jättämään asuntonsa.