Sähköyhtiöt varoittelevat: vikojen korjaaminen voi kestää päiviä

Sähkövikoja on saatu korjattua päivän aikana, mutta edelleen yli 35 000 asiakasta on ilman sähköjä, selviää Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.

Yhtiön viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas kertoo, että he pyrkivät korjaamaan runkoverkot ensin, mutta korjaustyöt jatkuvat mitä todennäköisemmin huomiseen.

Kuusela-Opas Elenialta kertoo, että sääolosuhteet ovat olleet todella vaikeat. Maan keskiosissa on satanut märkää lunta, joka on jäätynyt ja aiheuttanut painavia lumikuoria. Tämän lisäksi on tuullut kovaa.