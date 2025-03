Sähköpotkulautailun pelisäännöt uusiksi – tämä kaikki muuttuu

Sähköpotkulaudat jakavat vahvasti mielipiteitä: osa rakastaa ja osa vihaa niitä. Nyt sähköpotkulautojen käyttöön on valmisteilla lakimuutos, jonka on tarkoitus tulla voimaan jo 1.5.2025 alkaen.

Yksi mikroliikkumista koskevan lain isoimpia muutoksia on (0,5‰) promilleraja. Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen tervehtii muutosta ilolla.

– Poliisi pystyy jatkossa puhalluttamaan. Se on iso ja tervetullut muutos. Valtaosa suomalaisista noudattaa lakeja jo valvomattakin. Se, että tämä kirjataan nyt lakiin, niin valtaosa alkaa noudattaa sitä. Tähän asti voimassa on ollut pykälä, jota näissä tapauksissa on voitu käyttää. Se on osoittautunut poliisille varsin huonoksi työkaluksi. Uusi laki auttaa poliisia työssään, Anteroinen toteaa.

Toisena uuden lain merkittävänä muutoksena Anteroinen pitää mikroliikennelupaa.

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupungeilla on mahdollisuus jatkossa asettaa lupa ja siihen lupaan ehtoja sähköpotkulautoja vuokraaville yrityksille. Saadaan hiukan järjestystä tähän lautojen vuokraamiseen, Anteroinen kertoo.

Mikroliikkumiseen kuuluvat erilaiset kevyet sähköajoneuvot.

9:34 Uuteen lakiin ei tullut mainintaa ikärajoista, mutta mitä ikää Liikenneturva suosittaisi sähköpotkulautojen käyttäjille? Katso koko haastattelu.