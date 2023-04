Helsingissä on noin 18 000 sähköpotkulautaa – Liikenneturvan toimitusjohtaja haluaisi määrän kuriin: "Näitä dumpataan Suomeen"

Sähköpotkulaudat luokitellaan kevyiksi sähköajoneuvoiksi, ja niiden laissa sallittu enimmäisnopeus on 25 kilometriä tunnissa.

– 18 000 lautaa Helsingissä on aivan järkyttävä määrä. Se johtuu siitä, että Helsinki ei pysty rajoittamaan lautojen määrää ja näitä dumpataan tänne Suomeen. Tukholmassa on puolitoista kertaa vähemmän lautoja. Tähän määrään pitäisi pystyä puuttumaan ja se ratkaisu on toimilupajärjestelmä, toteaa Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.