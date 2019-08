Sähköpostiviesteissä yritetään kiristää suuria summia henkeä uhkailemalla

Tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen Kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo, että heidän tietoonsa on tullut kourallinen tappouhkauksia sisältäviä kiristysviestejä. Viestejä on tullut Kontisen mukaan sähköpostitse organisaatioille.

– Verkkosivuilta löytyvien tietojen perusteella on analysoitu organisaatioiden johtohenkilöitä ja lähetetty sähköpostia. Tietojemme perusteella viestit ovat tulleet murretuista sähköpostiosoitteista tai väärennetyillä otsikkotiedoilla, Kontinen kertoo.

Kyberturvallisuuskeskuksen tietoon tulleet tappouhkausviestit ovat olleet englanninkielisiä, ja niiden sisältö on ollut kaikissa viesteissä sama.

– Ainoa, mikä viesteissä on muuttunut, on vastaanottajan osoite ja hyökkääjän jättämä sähköpostiosoite, josta voi kysyä lisätietoja siitä, mihin summan voi lähettää, Kontinen sanoo.

Viestit menevät helposti suoraan roskapostiin



Poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi Poliisihallituksesta kertoo, että poliisille on tehty muutamia rikosilmoituksia tappouhkausviesteistä. Tämän vuoden aikana rikosilmoituksia on kirjattu noin kymmenen kappaletta. Viimeisen puolentoista kuukauden aikana rikosilmoituksia on ollut lukumääräisesti enemmän kuin aiemmin.