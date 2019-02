Sadat romanikerjäläiset hytisevät kaduilla pääkaupunkiseudulla – Diakonissalaitos: "Pyrimme siihen, että kukaan ei jää talvella ulos"

Helsingissä on Diakonissalaitoksen lisäksi myös kaksi muuta hätämajoituspaikkaa. Hietaniemen palvelukeskus on keskittynyt auttamaan helsinkiläisiä, ja Hermannissa sijaitseva seurakuntayhtymä järjestää puolestaan majoitusta paperittomille.

– Jos on täyttä, muut paikat auttavat. Silloin otetaan kohderyhmistä riippumatta ihmisiä sisään. Meidän kiinteistössä maksimimäärä on 200 ihmistä. Se on paloviranomaisten kanssa sovittu, Paasolainen sanoo.