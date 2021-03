Sadat ihmiset sumpussa ilman maskeja – HUSin ylilääkäri pitää mahdollisena eilisen koronaprotestin johtavan taudin leviämiseen: "Tartunnan riski varmasti ollut"

– Ulkotiloissa tartuttavuus on pienempi. Mutta silloin kun ollaan lähellä toisia ja jos siinä vielä huudetaan iskulauseita, niin kyllähän siinä tietysti pisaroiden leviäminen lisääntyy ja menee vähän pidemmällekin, Järvinen sanoo.

– Kyllä siinä ainakin lähiympäristössä on ollut tartunnan riski varmasti ollut, jos siellä on ollut joku tartuttava ihminen paikalla.

– Tietysti joukko oli jakaantunut isommalle alueelle eli kaikki eivät siellä varmaan tartuntaa saaneet. Kyllä riski on enemmän mahdollisen tartuttajan lähiympäristössä. Eli eivät nämä kaikki neljäsataa varmaan ole olleet riskin alla.

– Mutta kyllä sieltä voi lähteä tartuntaketjuja liikkeelle, jos kyse on vielä ihmisistä, jotka eivät näitä rajoituksia ja varotoimia noudata. Silloin tietysti on riski, että he tartuttavat merkittävän joukon eteenpäin.