Saattohoidossa oleva 13-vuotias Nilla-koira nauttii pulkkailusta – video näyttää, kuinka kyyti sujuu!

Nilla tykkää seurata emäntänsä jokaista askelta, mutta 13 vuoden iässä erinäiset vaivat ovat tehneet harrastamisesta hankalampaa. Avuksi on hankittu pulkka, josta tulikin nopeasti Nillan suosikki.

– Nillan sydän ja keuhkot ovat alkaneet reistailla näin vanhalla iällä. Lääkäri totesi, että Nilla olisi jo saattohoidossa. Mutta sen verran on elämän iloa, että hän haluaa lähteä mukaan matkaan, koiran emäntä Mari Pasanen toteaa MTV Uutisille.

Yksi Nillan tämän talven suosikkiharrastuksia on ollut kauriiden syöttäminen.

– Hiihtäminen on nyt jäänyt, kun on ollut niin isot lumipenkat. Pyöräkärryt löytyy myös kesäksi, mutta pulkka on ihan suosikki, Pasanen summaa.