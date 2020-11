Saadaanko Helsingin Jätkäsaaren massiivisiin liikenneongelmiin vihdoin ratkaisu? HS: Nasima Razmyar kannattaa 180 miljoonan euron tunnelihanketta

Tähän asti tunnelihanketta on ajanut kokoomus, mutta Razmyarin kannan myötä hankkeen taaksen saadaan toinen suuri valtuustoryhmä. Tämä varmistaa tunnelille riittävän poliittisen tuen. Tunnelin avulla on tarkoitus helpottaa Jätkäsaaren liikenneruuhkia, jotka ovat etenkin aamuisin laivoilta tulevan tulevan rekkaliikenteen takia suuria.

Tunnelin rakentamiseksi tarvitaan valtuuston enemmistö eli 43 valtuutetun ääni. Kokoomuksella ja Sdp:llä on Helsingin kaupunginvaltuustossa 36 valtuutettua. Helsingin Sanomien mukaan myös perussuomalaiset ja Rkp tukevat tunnelihanketta.

Tunnelihankkeen kustannusarvio on 180 miljoonaa euroa. Tunneli on tarkoitettu Länsisatamaan meneville ja sieltä tuleville rekoille ja muulle raskaalle liikenteelle. Tunnelia on aiemmin kaavailtu kulkemaan Länsisatamasta Länsiväylän päähän, ajankohtaista suunnitelmaa ei kuitenkaan ole olemassa.