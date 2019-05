S-ryhmä aloittaa lounaskuljetukset droneilla – lennokki toimittaa tuotteet asiakkaille minuuteissa

Lounastoimituksista vastaa kuljetuspalveluyhtiö Wing, joka on sopinut tässä vaiheessa puolen vuoden yhteistyöstä HOK-Elannon kanssa.

Wing on Googlen emoyhtiönä tunnetun Alphabetin omistama yhtiö. Helsinki on Wingin ensimmäinen toiminta-alue Euroopassa. Joulukuussa yhtiö kertoi lentävänsä Suomessa testilentoja talven aikana. Aiemmin Wing on kehittänyt drone-kuljetuksia Australiassa.