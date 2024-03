RuPaul’s Drag Race -tähti Shangelaa vastaan esitetään rajuja seksuaalirikosväitteitä

IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Maanantaina 18. maaliskuuta julkaistussa Rolling Stone -lehden artikkelissa viisi henkilöä kertoo tapauksista, joissa RuPaul's Drag Race -ohjelman toisella kaudella ja HBO:n We're Here -drag-sarjassa esiintyneen Piercen väitetään pahoinpidelleen henkilöitä tai yrittäneen saada heidät päihtyneiksi niin, että he eivät enää olleet kykeneviä antamaan suostumustaan.