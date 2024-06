Ruotsista huolestuttava turvallisuusarvio Pariisin olympialaisista: "Se voi muuttua tunnissa"

– Kuuntelemme paljon tapahtumajärjestäjiä ja heidän suosituksiaan sekä tietojaan. Valitettavasti tilanne on se, että Ranskassa on nähty paljon terroristitekoja ja heillä on ollut paljon haasteita turvallisuuden kanssa. Tämän vuoksi kuitenkin he ovat oppineet hoitamaan tällaisia tilanteita. Oma arviomme on se, että tämä otetaan todella vakavasti ja näin on tehty vuosien ajan. Macron (Ranskan presidentti Emmanuel) on ollut hyvin selvä, että turvallisuus on ykkösasia, Edlund sanoi.