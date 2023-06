Ruotsissa ilmiöksi noussut Irma saa erittäin huonoja uutisia – "Tuolla näkyy hometta"

Ruotsinsuomalainen räppäri Markoolio on nauttinut kansansuosiota Ruotsissa jo vuosia. Uuden, lämminhenkisen Marko & Irma-sarjan myötä fanituksesta on saanut osansa myös Markon äiti Irma. Irma on hurmannut ruotsalaiset katsojat, jotka hehkuttavat topakkaa, suoraselkäistä ja -sanaista Irmaa muun muassa somessa. Nyt Marko & Irma -sarja löytyy myös MTV Katsomosta.