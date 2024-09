Meidän remppa -pariskunta pelkää romahduttavansa tai polttavansa koko talon – näin käy kivijalan poraamisessa

Iiris ja Jere muuttivat Helsingin Kallion sykkeestä Mäntsälään keskelle maaseutua. He remontoivat perinnerakentamisen keinoin Meidän remppa -ohjelmassa 100-vuotiasta hirsitaloaan, jossa on 60 neliötä.

– Käytetään niitä materiaaleja, mitä on ennenkin käytetty. Kun on sata vuotta sitten rakennettu talo, joka on edelleen hyvässä kunnossa, niin rakennetaan sata vuotta vanhoilla tai niiden kaltaisilla materiaaleilla, Jere selventää sarjan toisessa jaksossa parin remontointifilosofiaa.