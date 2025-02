Ruotsin viisuedustajan paikasta kisaavan suomalaisyhtyeen kappale rikkoo Euroviisujen sääntöjä

Mikäli KAJ voittaa Melodifestivalen-kilpailun ja lähtee edustamaan Ruotsia Euroviisuihin, tulee yhtyeen muokata kappalettaan yhden sanan osalta.

Suomalaisyhtye KAJ pääsi Bara bada bastu -kappaleellaan Ruotsin euroviisukarsintojen, eli Melodifestivalenin finaaliin. Yhtye kilpaili Melodifestivalenin neljännessä osakilpailussa lauantaina 22. helmikuuta.

Kuten Bara bada bastu -kappaleen nimestä voi päätellä, lauletaan siinä saunomisesta. Kappaleen toisessa säkeistössä saunan lämpömittarin kerrotaan käyvän jo yhdeksääkymmentä astetta, ja kuumuuden kuvailemisessa käytetään tehokeinona suomalaista kirosanaa perkele.

Mikäli KAJ voittaisi Melodifestivalen-kilpailun ja näin ollen edustaisi Ruotsia Euroviisuissa, tulisi yhtyeen muokata Bara bada bastu -kappalettaan perkele-sanan osalta. Euroviisujen säännöissä nimittäin kielletään kirosanat viisukappaleissa.

Suomalainen KAJ kilpailee Ruotsin viisuedustajan paikasta.Ida Åkesson, SPA | Swedish Press Agency

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Euroviisuissa kilpailevaa kappaletta muokattaisiin kirosanan vuoksi. Tuorein esimerkki löytyy viime vuodelta, kun Saksaa Euroviisuissa edustaneen Isaakin kilpailukappaleessa Always on the run oli mukana englanninkielinen, paskaa tarkoittava kirosana shit.

Viisuesityksessä Always on the run -kappaleen kirosanaa ei korvattu toisella sanalla, vaan Isaak jätti sen laulamatta sekä Euroviisujen semifinaalissa että finaalissa.

Melodifestivalenin neljännestä osakilpailusta jatkoon pääsi KAJ:n lisäksi myös kisan ehdoton ennakkosuosikki Måns Zelmerlöw, joka on edusti Ruotsia vuoden 2015 Euroviisuissa kappaleella Heroes. Tällöin hän myös voitti Euroviisut.