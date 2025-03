Nähdäänkö Euroviisuissa kaksi suomalaisesiintyjää? Nämä ovat KAJ-yhtyeen mahdollisuudet Ruotsissa

Suomalainen yhtye KAJ kamppailee Ruotsin euroviisuedustajan paikasta lauantaina.

Melodifestivalen huipentuu lauantaina 8. maaliskuuta. Laulukilpailun voittaja pääsee edustamaan Ruotsia Euroviisuihin.

Paikastaan Ruotsin euroviisuedustajana kamppailee myös suomalaisyhtye KAJ.

Iltalehden viihdetoimittaja Ismo Puljujärvi on pannut merkille, että KAJ on ehdottomasti aiheuttanut ilmiön Bara bada bastu – kappaleellaan. Kappale on todellinen korvamato termin positiivisimmassa mielessä.

Taso Ruotsin Melodifestivalen-finaalissa on kuitenkin kova.

– Tämä on hyvä merkki, että he ovat saaneet aikaan pöhinää, mutta… Måns Zelmerlöw on kova ennakkosuosikki, Puljujärvi arvioi.

Måns Zelmerlöw on jo kertaalleen voittanut Euroviisut vuonna 2015.

Tuomaritkin pitää hurmata – pelkät yleisöäänet eivät riitä

Ruotsin euroviisuedustaja määräytyy Melodifestivalen-finaalissa yleisöäänten ja ammattilaisraadin yhteenlaskettujen pisteiden perusteella – puolet äänistä antaa yleisö ja puolet tuomaristo.

Tulevana lauantaina selviää, uppoaako suomenruotsalainen saunahuumori ruotsalaiseen viisuväkeen.

– Ja pureeko huumori kuitenkaan musiikkialan ammattilaisiin, Puljujärvi huomauttaa.

Puljujärven arvion mukaan tuomariäänet painavat paljon KAJ:n sijoituksessa.

– Jos KAJ pystyisi saamaan itsensä kolmen parhaan joukkoon tuomariäänissä, niin sitten voisi aueta sauma, että yleisö äänet tulevat ja peittoavat selvästi Månsin.

Pelkällä yleisön suosiolla pääseminen Ruotsin viisuedustajaksi on epätodennäköistä.

Ammattilaisraati ei Puljujärven mukaan syty huumorimusiikista.

– He rakastavat Euroviisuissa hyvää laulua ja hyvää esitystä, Puljujärvi arvioi.

Melodifestivalenin finaali käydään Tukholman Strawberry-areenalla 8. maaliskuuta.

2:57 Katso myös: Uskotaanko KAJ-yhtyeen menestykseen kotipaikkakunnalla Vöyrissä?