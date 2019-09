Ruotsin uusi ulkoministeri Ann Linde vierailee huomenna Suomessa

– Olen erittäin tyytyväinen, että ministeri Ann Lindellä oli mahdollisuus toteuttaa vierailu Suomeen nopealla aikataululla. Suomen ja Ruotsin yhteistyö on todella läheistä ja tärkeää, Haavisto sanoo ministeriön tiedotteessa.

Linde on toiminut Ruotsin nykyisessä hallituksessa ulkomaankauppaministerinä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä. Hän on aikaisemmin kantanut myös EU-ministerin salkkua. Puoluekannaltaan hän on sosiaalidemokraatti.