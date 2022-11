Ruotsin Turkki-myönnytys saattaa mahdollistaa Nato-ratifionnin: ”Tästä voi tulla läpimurto”

Ruotsin uusi hallitus on etäännyttämässä itseään Syyrian kurdien aseellisesta YPG-järjestöstä ja sen poliittisesta PYD-siivestä. Maan ulkoministeri Tobias Billström sanoi Ruotsin radion haastattelussa pitävänsä ongelmallisena järjestöjä, jotka voivat vahingoittaa Turkin ja Ruotsin suhteita.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E.J. Penttilän mukaan Ruotsin tekemä täyskäännös on merkittävä myönnytys Turkin suuntaan.

– Vielä emme tiedä [saako Turkki tahtonsa läpi], mutta Turkki saa ainakin vastauksia, jotka miellyttävät sitä. Hieman tässä tietysti tulee mieleen, että kurdit pannaan taas kerran kärsimään. Yhdysvallat on ottanut etäisyyttä tähän samaan järjestöön aiemmin ja nyt näyttää siltä, että kurdit tässäkin joutuvat maksumiehen asemaan, Penttilä sanoo.

Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia lopettamaan tuen terroristisiksi luokittelemilleen järjestöille, kuten YPG:lle, vaihtokauppana Nato-jäsenyyksien hyväksynnästä. Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa toukokuussa.

– Se, tuleeko tässä ratkaisua, riippuu hyvin paljon Turkista. Turkille pedataan mahdollisuutta sanoa, että Ruotsi on muuttanut linjaansa, Penttilä sanoo.

”Tästä voi tulla läpimurto”

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin on määrä tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tiistaina ja keskustella maan Nato-jäsenyyden hyväksymisestä. Ruotsin ulkoministerin ulostulo päiviä ennen tapaamista petaa Penttilän mukaan mahdollisuutta läpimurtoon.

– Aiemmin olemme joutuneet Turkkiin pettymään useita kertoja. On mahdollista, että tälläkin kertaa tulee pettymys, mutta varovaisen optimistisesti suhtaudun siihen, että tästä voisi tulla läpimurto, Penttilä sanoo.

– Tämä hallitus Ruotsissa on vähemmän riippuvainen niistä äänistä, joille tämä kurdiyhteys on tärkeä Ruotsissa. Siinä mielessä realistisesti ajatellen tämä hallitus on ehkä valmiimpi kompromisseihin, Penttilä sanoo.