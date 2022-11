Uudelle hallitukselle kritiikkiryöppy: "Ruotsi taipuu, kun autoritaariset johtajat sitä vaativat"

Ulkoministeri Tobias Billström kertoi tänään Ruotsin radion haastattelussa, että Ruotsi on etäännyttämässä itseään Syyrian kurdien aseellisesta YPG-järjestöstä ja sen poliittisesta siivestä PYD:stä.

Syynä muutokseen on maan Nato-prosessin eteneminen, jota Turkki on jarruttanut. Turkki on vaatinut Suomea ja Ruotsia lopettamaan tuen terroristisiksi luokittelemilleen järjestöille, kuten YPG:lle, vaihtokauppana Nato-jäsenyyksien hyväksynnästä.