Ruotsin puolustusvoimat on aloittanut valmiusharjoituksen Itämerellä – "lähialueen turvallisuustilanne on ennustamaton" – riski hyökkäykselle maahan on silti pieni

1:27

Ruotsi otti jälleen käyttöön asevelvollisuuden vuonna 2017. Vuodesta 2010 voimassa ollut vapaaehtoinen järjestelmä ei ole tuottanut toivottua tulosta.