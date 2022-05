Ruotsin päävalmentajalta kovaa kritiikkiä MM-kisojen alla – "Asettavat meidät hiton katalaan tilanteeseen"

Tavallisesti maajoukkue olisi suhteellisen täynnä päiviä ennen MM-turnausta ja odoteltaisiin vain mahdollisia vahvistuksia NHL:stä. Nyt tilanne on toinen, kun Luulaja ja Färjestad kohtaavat ratkaisevassa seitsemännessä SHL-finaalissa torstaina.

Ruotsi pelaa ensimmäisen MM-kisaottelunsa lauantaina. Garpenlöv kritisoi SHL:n toimintaa, että sarja ei olisi ajatellut asioita loppuun asti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– He asettavat meidät hiton katalaan tilanteeseen, sen suhteen, että saa joukkueen hitsautumaan yhteen MM-turnausta varten, sillä meillä on neljä ottelua viiteen päivään, sekä pelaajien rekisteröimisen kannalta, jos pelaajat, jotka haluamme tulevat ja siinä tapauksessa milloin, Garpenlöv avasi TT:lle.

– Todella huono päätös niiltä, jotka sen tekivät, Garpenlöv totesi.

Muut Euroopan liigat ovat pelanneet jo sarjansa loppuun, mutta SHL sai erityisluvan siirtää pudotuspelejä ja pidentää runkosarjaa yhdeksällä päivällä. Taustalla oli tammikuussa tulleet koronatartunnat, joiden vuoksi lukuisia otteluita jouduttiin siirtämään.

SHL:n urheilupäällikkö Johan Hemlin antoi oman vastineensa Expressenille.

– Tilanne on epäonninen, että finaalipelit ovat näin lähellä MM-turnauksen alkua. SHL sekä liitto on sitä mieltä. Mutta, päätimme tämän asettelun yhdessä jääkiekkoliiton kanssa tammikuun lopussa. Se on ollut tiedossa ja olemme keskustelleet asiasta, Hemlin sanoi.

– Tässä on kyse siitä, että on pandemia ja jouduimme siirtämään sarjaa ja siihen lisäksi, että oli olympialaiset ja muutakin. Epäonnista kyllä, molemmat osapuolet ovat sitä mieltä ja olemme olleet yhteisymmärryksessä kuukausia. Joten se on surullista, Hemlin jatkoi.

Hemliniltä kysyttiin, että yllättikö Garpenlövin kritiikki hänet.

– Ei, tämä kritiikki ei ole vaikuttanut minuun. Se on selvää, että maajoukkue haluaa mahdollisimman hyvät olosuhteet kuin pelaajatkin. Se on aivan luonnollista, mutta tässä tapauksessa he saisivat puhua sisäisesti asiasta, Hemlin kertoi.