Ruotsin päävalmentaja puolustautui kritiikkimyrskyn keskeltä: "Näin on ollut aina"

Ruotsin maalivahti Jennifer Falk torjui neljä rangaistuspotkua, mutta oli silti häviävällä puolella, kun Englanti nousi 3–2-voittoon rangaistuspotkukilpailun jälkeen jalkapallon EM-kisojen puolivälierässä torstaina. Tappio oli 2–0-ottelua johtaneille ruotsalaisille karmea pettymys.

Falk näytteli samalla sekä sankarin että konnan roolia torjuttuaan englantilaisten seitsemästä rangaistuspotkusta peräti neljä mutta laukoen samalla oman yrityksensä yli maalin. Maaliin upotessaan Falkin kuti olisi vienyt Ruotsin jatkoon.

Lucy Bronzen maalin jälkeen paineet kasautuivat Ruotsin Smilla Holmbergin, 18, harteille. Tämä ei niitä kyennyt käsittelemään, vaan latasi pallon yli maalin ja Englannin välieriin Italian vastustajaksi.

– Tämä on raju tappio, kun se vielä tapahtuu tällaisella tavalla. Olimme erittäin lähellä sekä rangaistuspotkukilpailussa että pelissä, jota johdimme 2–0, Ruotsin päävalmentaja Peter Gerhardsson sanoi.

Kun viisi ruotsalaista epäonnistui rangaistuspotkusta, yhden päälle ei kasaudu liiallista kuormaa. Siitä huolimatta joukkuetoverit lohduttivat Holmbergia joukolla ratkaisevan yrityksen jälkeen.

– Kaikki tukevat häntä, eivätkä vain häntä – suru ei tule siitä, että olet 18-vuotias, sillä 27- ja 30-vuotiaat ovat yhtä surullisia. Se, mitä näitte rangaistuspotkukilpailun jälkeen, oli toinen toisensa tukemista, Gerhardsson sanoi.

– Jälkiviisaus on vaikeaa, mutta me valmennustiiminä teimme pelaajavalinnat, emmekä ole koskaan pelänneet niitä, mutta aina asiat eivät mene meidän tavallamme.

Ruotsalaisasiantuntijat kritisoivat ottelun jälkeen Gerhardssonia 18-vuotiaan laittamisesta vastuuseen Ruotsin turnauksen jatkumisesta samalla kun kokeneemmat hyökkäyspään pelaajat eivät vielä olleet laukoneet.

– Valmentajat päättävät nämä, Gerhardsson sanoi.

– Meillä on 11 pelaajaa, jotka voivat ottaa vastuun. Kyse on pienistä marginaaleista, tilanteeseen on erittäin vaikeaa valmistautua. Näin on ollut aina. Jos pelaaja epäonnistuu, jonkun muun olisi pitänyt laukoa, mutta jos he osuvat, valinta oli oikea. Sellainen jälkiviisaus on mahdotonta, on vain tehtävä päätöksiä, Gerhardsson perusteli.