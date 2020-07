Ruotsin koronahahmo Tegnell suivaantui koronakuolemavertailusta Norjaan – luvuissa huima ero: "Täysin paikkaansa pitämätön vertaus"

– Minun mielestäni tämä on täysin paikkaansa pitämätön vertaus, sillä on niin paljon asioita, jotka erottavat meidät Norjasta pandemiaan liittyvissä asioissa, Tegnell kommentoi.

Tegnellin mukaan Ruotsin kansanterveysvirasto on katsonut enemmän esimerkiksi Belgian ja Britannian suuntaan, joissa on hänen mukaansa samanlainen kehitys koronavirusepidemian suhteen.

"Pelkillä tiukemmilla rajoituksilla ei voida selittää eroja tilastoissa"

– Voi toki helposti luulla, että asia olisi noin yksinkertainen, mutta elämä on harvoin niin yksinkertaista. Täytyy olla tarkkana, sillä näiden tilastojen takana on monia asioita, jotka näyttäytyvät eri tavoin näissä maissa. Me emme yksinkertaisesti voi ainoastaan verrata Ruotsia Norjaan.