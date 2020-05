Ruotsalaisepidemiologi Tegnell varoittaa Suomen matalasta immuniteetista – povaa syksylle toista korona-aaltoa: "Pitääkö Suomen sulkeutua uudestaan?"

Financial Times -lehti haastatteli ruotsalaista epidemiologia Anders Tegnelliä, joka on Ruotsin lailla ollut maailmanlaajuisen huomion kohteena maan löyhempien koronarajoitusten tiimoilta.

Tegnell: Rokotteen odottaminen on virhe

Hänen mukaansa vasta jopa kahden vuoden jälkeen on sopiva arvioida, kenen strategia on osoittautunut toimivimmaksi.

Ruotsin lähestymistapana on ollut varmistaa ihmisille mahdollisimman normaali elämä ilman tiukkoja rajoituksia. Sosiaalisten kanssakäymisten välttäminen on perustunut pitkälti vapaaehtoisuuteen.

– On suuri virhe istua alas ja sanoa "meidän pitäisi odottaa rokotetta". Siihen menee kauemmin kuin uskomme. Loppujen lopuksi emme tiedä kuinka hyvä rokote on. Siinä on yksi syy sille, miksi on hyvä asettaa pysyvät toimintatavat, Tegnell sanoo.