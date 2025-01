Ruotsin Kaarle Kustaa Sälenissä: "Nyt on tosi kyseessä"

Sälenin turvallisuuskonferenssissa puhunut kuningas kehottaa ruotsalaisia valmistautumaan.

Ruotsin kuninkaalla Kaarle Kustaalla on useita muistoja kylmän sodan ajalta. Hänen mukaansa nykyinen turvallisuustilanne on kuitenkin vielä vaikeampi.

– Tämä on paljon, paljon vakavampaa, kuningas sanoo Dagens Nyheter -lehdelle.

Kuningas osallistuu parhaillaan turvallisuuskonferenssiin Sälenissä. Kuningas antaa haastatteluja harvakseltaan, mutta kommentoi nyt turvallisuustilannetta.

– Se tapa, jolla Venäjä on toiminut, on täysin perusteeton hyökkäys toiseen maahan, lukuun ottamatta heidän omia kuvitteellisia syitään, kuningas sanoi.

Kuninkaalta kehotus valmistautua

– Kun tuntee olonsa rauhallisemmaksi ja varmemmaksi, voi auttaa perheenjäseniä, ystäviä ja tuttuja, Kaarle Kustaa totesi Aftonbladet -lehdelle.

Sälenin turvallisuuskonferenssi on jokavuotinen tapahtuma.

– Meidän on otettava kaikki tällaiset tilanteet erittäin vakavasti. Siksi kokoonnumme, ja siksi konferenssi on kasvanut joka vuosi. Yhdessä kokoontumisen voima on suuri.