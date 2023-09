Ruotsin jääkiekkoa uhkaa kriisi: neljän SHL-seuran talous kiikkuu vaaravyöhykkeellä

SHL on viime vuosina lisännyt lisenssivaatimuksiinsa omavaraisuusasteen, joka nousee asteittain kymmeneen prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vielä tänä vuonna raja on viidessä prosentissa.

Omavaraisuusaste kertoo, paljonko yrityksen toiminnasta on rahoitettu oman pääoman avulla. Useilla taloussivustoilla jo 15 prosentin alittamista pidetään heikkona varautumisena mahdollisiin tappioihin.

Aftonbladet-lehden siteeraaman EY:n tuoreen raportin mukaan seuroista neljä on jäänyt alle SHL:n tavoitteiden. Pahin tilanne on Timrålla, jonka omavaraisuusaste on vain viisi prosenttia. Paljon paremmin ei mene Linköpingillä (kuusi prosenttia), Malmöllä (seitsemän prosenttia) tai Örebrolla (kahdeksan prosenttia).