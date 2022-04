Ruotsalaisjoukkue lauloi homofobista laulua voiton jälkeen – jakoivat itse videopätkän sosiaalisessa mediassa

– On todella valitettavaa, mitä on tapahtunut ja me seurassa otamme siihen etäisyyttä. Olemme ottaneet asian esille pelaajistomme kanssa ja jatkamme keskustelua varmistaaksemme, ettei se toistu. Tässä on tehty useita virheitä. Siinä, että lauloimme tätä laulua ja että julkaisimme sen sosiaalisessa mediassa. Pyydämme anteeksi kaikilta, seuran johtaja Per Åstemo sanoi P4 Skaraborgille.