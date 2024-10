Olli Määttä kaapattiin toiseen NHL-seuraan

Määttä on pelannut Detroit Red Wingsissä reilut kaksi kautta. 30-vuotiaalla suomalaispuolustajalla on kokemusta NHL:stä jo monen vuoden ajalta. Hän on pelannut ennen Detroitia Pittsburghissa, Chicagossa ja Los Angelesissa. Yhteensä NHL-pelejä on vyöllä 691 kappaletta, ja niissä on syntynyt 177 tehopistettä. Pisteiden valossa Määtän parhaat kaudet osuivat heti tulokaskaudelle 2013-14 ja kaudelle 2017-18, kun hän pelasi Pittsburghissa. Molemmilla kausilla syntyi 29 pistettä. Viime kaudella Red Wingsissä Määttä teki tehopisteet 4+14.