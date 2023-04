Ruokalähettien yhdistys hyväksyttiin PAMin ammattiosastoksi

Palvelualojen ammattiliitto PAM on hyväksynyt ammattiosastokseen ruokalähettien perustaman yhdistyksen. PAM Couriers Finland on valtakunnallinen ammattiosasto, jonka tarkoitus on koota eri alustayritysten kuriirit ja lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Mukana on sekä Woltin että Foodoran lähettejä.