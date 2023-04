HS: Osa ruokaläheteistä ajaa laittomia kuljetuksia

Lisäksi HS on käynyt läpi ruokalähettien Facebook-ryhmiä, joissa käydään kauppaa Woltin ja Foodoran lähettitileistä.

Ruokalähettien yhdistys hyväksyttiin aiemmin tällä viikolla PAMin ammattiosastoksi

Aiemmin tällä viikolla Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi ammattiosastokseen ruokalähettien perustaman yhdistyksen, jonka tarkoitus on koota eri alustayritysten kuriirit ja lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

PAM Couriers Finlandissa on mukana on sekä Woltin että Foodoran lähettejä. Alalla ei ole työehtosopimusta, eivätkä yrittäjänä työtä tekevät voi liittyä työttömyyskassaan.

Alustatalousyritykset ovat linjanneet, että niille töitä tekevät lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä. Työneuvosto on taas katsonut, että he ovat työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa alustojen omistajiin. EU-komissio on ehdottanut direktiiviä, jolla alustatalouden työntekijöiden asemaa parannettaisiin.