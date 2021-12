Ruokakirjailija Hanna Gullichsenin neljäs lapsi syntyi – ylistää saamaansa hoitoa: "Timanttinen lottovoitto"

Kokki ja ruokakirjailija Hanna Gullichsenin neljä lapsi on syntynyt.

Gulllichsen jakoi ilouutisen Instagramissa . Julkaisussaan hän makaa sairaalavuoteella pienokainen sylissään. Perheen kuopus on hänen mukaansa äänekäs ja äärimmäisen rakastettu.

– Mun sydän on viidellä jaollinen. Meidän tiimi kasvoi tänään pienellä pojalla, hän on ihanan muhkea ja täydellinen! Gullichsen kirjoittaa.

– Suomalainen terveydenhuolto on timanttinen lottovoitto, josta saamme olla kiitollisia, hän lisää.

Lapsen isä on Gullichsenin ja hänen miehensä, juoksuvalmentaja Joonas Laurilan kolmas yhteinen. Pariskunnalla on entuudestaan vuonna 2016 syntyneet kaksospojat. Gullichsenilla on lisäksi aikaisemmasta liitostaan yksi poika.