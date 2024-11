Suomen mäkihypyn ykköstykki Niko Kytösahon osallistuminen Rukan maailmancupiin on vaarassa.

Mäkihypyn maailmancup jatkuu tänä viikonloppuna Rukalla, kun luvassa on kauden toinen kisaviikonloppu. Suomalaisittain viikonlopun yllä on ikäviäkin pilviä.

Suomen tähtihyppääjä Niko Kytösaho kertoi torstaina MTV Urheilun haastattelussa olleensa jo pidemmän aikaa kipeänä, eikä ole vielä läheskään täydessä hyppykunnossa.

– Ei hirveän hyvät (fiilikset). Olen viikon verran ollut kipeänä, eikä tauti tunnu oikein millään hellittävän. Täytyy toivoa ihmeparantumista, että huomenna olisi vähän parempi olo.

Kaikesta huolimatta Kytösaho pyrkii hyppäämään kotiyleisönsä edessä.

– Kyllä teen kaikkeni, että hyppään. Jos vain kuume pysyy pois, niin kyllä minä sitten hyppään. Kuitenkin kotikisat, niin haluan hypätä. Viime viikonloppunakin hyppäsin väkisin, vaikka ei olisi varmaan kannattanut. Toivotaan, että tauti hellittäisi, Kytösaho toivoo.

– Oli kovat odotukset jo viime viikonloppuun, että pystyisi aloittamaan hyvin, mutta tauti iski jo ennen ensimmäistä hyppypäivää. Viime viikonloppu lähti aika huonosti liikenteeseen. Yrittänyt parannella, mutta ei ole päässyt vielä ihan terveiden kirjoihin.

24-vuotias Kytösaho on ennakkoon ajateltuna tällä kaudella Suomen mäkihypyn ykköstoivo. Kytösaho väläytteli taitojaan jo viime kaudella, mutta tällä kaudella odotukset ovat yhä korkeammalla.

Kytösaho teki viime kauden jälkeen kovan päätöksen, kun hän ilmoitti jättäytyvänsä sivuun maajoukkueesta. Kuluneen kesän Kytösaho harjoitteli Keski-Euroopassa täysin uudistetulla ohjelmalla.

– Harjoittelua on muutettu tosi paljon ja kokeiltu erilaisia juttuja. Tosi paljon uudistuksia siihen harjoitteluun. Ennen kaikkea olosuhteet ovat todella hyviä siellä, Kytösaho kertoo.

– Minulle otettiin kokonaan mäkihypyn ulkopuolinen fysiikkavalmentaja, joka on tehnyt fysiikkahommat. Otimme vähän outside the box -ajattelutapaa, että pääsisimme asioissa eteenpäin. Tekniikkaa on lähestytty aika eri tavalla. Oikeastaan kaikki on muuttunut aikaisemmista vuosista.

Kauden alla takaisin maajoukkueen vahvuuteen palannut Kytösaho ei ole missään vaiheessa katunut kovaa päätöstään. Pikemminkin päinvastoin.

– En nähnyt sitä vaihtoehtona, että olisin siihen enää jäänyt. Kyllä minä paloin loppuun viime talvena. Niin monta vuotta oli siinä, eikä mitään kehitystä tapahtunut. Jos en olisi tätä ratkaisua tehnyt, olisin varmaan laittanut pillit pussiin, Kytösaho sanoo.

Mikä suomalaisessa mäkihypyssä oikein mättää? Niko Kytösahon avoimen kritiikin aiheesta voit katsoa pääkuvan videolta.