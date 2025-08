Roxette palaa Suomeen

Ruotsalainen Roxette esiintyy marraskuussa Veikkaus Arenalla.

Ruotsalainen Roxette palasi tänä vuonna keikkalavoille ja esiintyi Suomessa Pori Jazzin pääesiintyjänä 17. heinäkuuta.

Yhtye palaa jälleen Suomeen ja esiintyy Helsingin Veikkaus Arenalla sunnuntaina 9. marraskuuta 2025 osana Roxette In Concert -maailmankiertuettaan

Roxetten lauluntekijän ja toisen perustajan Per Gesslen kanssa esiintyvät muun muassa alkuperäisjäsenet Clarence Öfwerman ja Jonas Isacsson. Roxetten laulajaksi on kiinnitetty Lena Philipsson.

Roxette jätti keikkailut vuonna 2016. Duon laulaja Marie Fredriksson menehtyi syöpään 2019.

Roxette perustettiin 1986 ja se nousi maailmanlaajuiseen suosioon 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla. Yhtyeen tunnetuimpia hittejä ovat The Look, Listen to Your Heart, Joyride sekä It Must Have Been Love.