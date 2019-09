Rovaniemeläinen Eetu, 9, löysi metsästä erikoisen esineen – mysteeri ratkesi sosiaalisen median avulla: "Poika oli itsekin ihmeissään löydöstä"

Mysteeri ratkesi somessa

– Opiskelin Rovaniemen kuvataidekoulussa ja lopulta tein päättötyöni yhdeksän vuotta sitten keramiikkaan ja kuvanveistoon, johon erikoistuin. Hahmon idea on napattu Hayao Miyazakin ohjaamasta Prinsessa Mononoke -elokuvasta, ja esittää metsänhenkeä Kodamaa.

Kuka vei metsänhengen laavulle?

Keraaminen hahmo on luotu veistetyn kipsimuotin avulla. Seppälä teki hahmoja aikoinaan useita kappaleita. Osa on hänellä yhä tallessa ja osan hän on aikoinaan lahjoittanut kavereilleen.