Roskapönttöjä kaatelevalle karhulle karkotuspäätös Loviisassa

Suomen riistakeskus on antanut karhusta alueelle karkotuspoikkeusluvan.



Karhusta on poliisin mukaan tullut joitain pihahavaintoja ja se on kaatanut runsaasti roskapönttöjä Loviisan seudulla. Eläin on liikkunut alueella pääasiassa öisin, ja se vaikuttaa välttelevän ihmisiä. Kyseessä on nuori eläin, joka on etsinyt asutusten pihojen jäteastioista ruoantähteitä, poliisi kertoo. Karhusta on tehty vain muutamia näköhavaintoja.



Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tekevänsä yhteistyötä Suomen riistakeskuksen kanssa karhun liikkeiden seuraamiseksi.