Rory McIlroylle vihdoin suursaavutus – jäätävä miljoonapotti

Rory McIlroy on voittanut kauden ensimmäisen golfin Major-turnauksen The Mastersin. McIlroysta tuli samalla historian kuudes pelaaja, joka on voittanut kaikki neljä arvoturnausta eli Grand Slamin.

Kisan johdossa päätöskierrokselle lähteneen irlantilaisen peli oli hukassa kovien paineiden myötä, joten kierrostulos Agasta Nationalin haastavalla kentällä painui tulokseen yksi yli parin.

Hurjan takaa-ajon virittänyt Englannin Justin Rose pelasi huippukierroksen 66:lla lyönnillä ja nousi McIlroyn rinnalle tulokseen 11 alle.



Kaksikko ratkaisi voiton ensimmäisellä jatkoreiällä, jossa McIlroy kesti lopulta paineet ja palasi Major-voittajaksi. Hän metsästi Grand Slamia peräti 11 vuotta.

Uran viides Major-voitto tiesi 35-vuotiaalle McIlroylle palkintorahaa lähes 3,7 miljoonaa euroa.