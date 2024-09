Roomassa kaavaillaan pääsylippua suositulle nähtävyydelle

Rooman viranomaiset pohtivat pääsylippujen myymistä kuuluisalle Trevin suihkulähteelle vähentääkseen maailmankuulun nähtävyyden ruuhkia.



Turismista vastaavia viranomaisia edustava Alessandro Onorato kertoi Corriere della Sera -lehden haastattelussa, että lippuihin perustuvan varausjärjestelmän tarkoituksena ei olisi niinkään tuottaa rahaa, vaan vähentää ruuhkia ja saada turistit kunnioittamaan nähtävyyttä.



Liput olisivat Rooman asukkaille ilmaisia, mutta turisteilta perittäisin euron "symbolinen" maksu.



Nykyisin suihkulähde on usein niin ruuhkainen, että sitä on vaikea nähdä ihmismassojen takaa.



Trevin suihkulähde on tuttu muun muassa kaikille elokuvien ystäville Federico FellininLa dolce vita -elokuvan kohtauksesta, jossa Anita Ekberg kastautuu lähteessä.