Robert Lewandowski, 36, hämmästyttää – latasi kovan kommentin tilanteestaan

FC Barcelonan tähtihyökkääjä Robert Lewandowski painaa yhä ikämiehenä hirmutulosta.

Lewandowski jatkoi hämmästyttävää tehoiluaan, kun Barcelona kaatoi sunnuntain La Liga -kierroksella Gironan 4–1. Lewandowski iski Barcelonalle kaksi maalia.

Lewandowski on yhä 36-vuotiaana aivan jalkapallon kirkkaalla huipputasolla. Hän on iskenyt tällä kaudella La Ligassa 28 otteluun peräti 25 maalia. Mestarien liigassa puolalaiskärki on naulannut kymmenessä ottelussa yhdeksän osumaa.

– Ihmiset puhuvat iästäni, mutta painan yhtä kovaa töitä kuin aina ennenkin. Haluan pelata huipputasolla ainakin vielä muutaman vuoden ajan, Lewandowski täräytti Girona-ottelun jälkeen.

– Olen fyysisesti hyvässä iskussa. Sen suhteen ei ole tapahtunut mitään muutosta muutaman viimeisen vuoden aikana. Sama koskee tehokkuuttani, Lewandowski jatkoi.

Lewandowski on takonut Barcelonan hyökkäyksessä kovaa jälkeä yhdessä brassilaituri Raphinhan ja espanjalaisen teinisensaation Lamine Yamalin kanssa. Kolmikon tehoilu on siivittänyt Barcelonan La Ligan kärkipaikalle.

Barcelona ei ole hävinnyt vielä yhtään ottelua vuoden 2025 aikana.

Katalonialaisseura on yksi Mestarien liigan kevään suursuosikeista. Barcelona kohtaa huhtikuussa alkavissa puolivälierissä saksalaisen Borussia Dortmundin.