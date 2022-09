Robert Lewandowski iski historiaa – tämä maalikimara hurmasi Barcelona-suuruus Xavin: "Hän on kyltymätön"

Hän teki samalla myös historiaa. Lewandowski on nyt ainoa pelaaja, joka on tehnyt hattutempun kolmessa eri seurassa Mestarien liigassa. Temppuun Barcelonan lisäksi Bayernissa ja Dortmundissa pystyneellä Lewandowskilla on kasassa kaikkiaan kuusi UCL-hattutemppua.