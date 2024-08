RKP:ssä ristivetoa: Andersson pitää perussuomalaisten lausuntoja outoina – Adlercreutz: "Kaikki hallituspuolueet kampanjan takana"

– Perussuomalaisten esittämät lausunnot, joista on saanut julkisuudessa lukea, niin ne ovat hyvin outoja. Rasismin vastainen tiedonanto on meillä hallitusohjelmaan rinnastettava dokumentti. Eli kaikki tietävät, että ilman tätä tiedonantoa hallitus ei olisi pystyssä, hän sanoo.

Tulivatko lausunnot yllätyksenä? – Kuten totesin, itselleni on hyvin erikoinen ajatus, että eduskuntaryhmä on sitoutunut mutta puolue ei olisi. Olivat outoja lausuntoja.

Adlercreutz: Minulle on vakuutettu, että kaikki hallituspuolueet kampanjan takana

Onko asiasta syytä keskustella, kuten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Andersson sanoo?

– On selvää että tiedonanto on keskeinen kysymys ja se on hallitusohjelmaan rinnastettava. Se oli asia joka vei vuosi sitten siihen, että hallitus pystyi jatkamaan työskentelyä. On selvää, että jokaisen hallituspuolueen kansanedustajan tulee tämä sisäistää, ja tämä kampanja, joka tänään julkaistiin, niin se on osa tätä tiedonannon toteuttamista, ja se yhtä lailla sitoo kansanedustajia ja ministereitä.