RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti Anna-Maja Henriksson

59-vuotias pietarsaarelainen on ollut RKP:n puheenjohtajana vuodesta 2016. Hän on toiminut oikeusministerinä kuluneella vaalikaudella sekä vuosina 2011–2015.



Henrikssonilla ei ollut vastaehdokkaita.Puheenjohtajakausi on vuoden mittainen.



Puoluekokous valitsi jatkokaudelle myös varapuheenjohtajat Sandra Bergqvistin, Silja Borgarsdottir Sandelinin ja Henrik Wickströmin.