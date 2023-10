Ristomatti Hakola kävi pohjalla – sietämätön kipu vainoaa: "Ei tätä voi tehdä niin"

Kipu ja toistuvat vastoinkäymiset ovat pakottaneet Ristomatti Hakolan puntaroimaan huippu-urheilun mielekkyyttä. Uran jatkaminen on koetellut henkistä lujuutta, kun vaivat ja kivut ovat häirinneet kesäharjoittelua kolmatta vuotta peräkkäin.

Hakolan harjoituskausi on ollut rikkonainen hellittämättömän rasitusvamman takia. Häpyluun tulehdus haittaa varsinkin vapaan hiihtotavan harjoittelua.

– On se vaivannut perinteiselläkin hiihtotavalla, mutta olen tähän saakka pystynyt taistelemaan sen kivun kanssa, Hakola kertoi.

Sata tai nolla

Kipu uhkaa käydä sietämättömäksi, kun se jatkuu kuukaudesta toiseen eikä salli täysipainoista harjoittelua. Tilanne on henkisesti kuluttava, kun kunnianhimo ja tahto ovat törmäyskurssilla kehon kestävyyden kanssa.

– Joku on ehdottanut, että vedä vähän löysemmin, mutta ei tätä voi tehdä niin. Olen halunnut pärjätä ja tehdä kaiken satasella. Ja urheilussa vaihtoehdot ovat oikeastaan sata tai nolla.

Hakolalla on Oberstdorfin 2021 MM-kisoista pariviestin hopea ja viime talvena hän kuntoutui vaikeuksistaan MM-kisojen viestijoukkueeseen, joka saavutti Planicassa viestihopean 4x10 kilometrin kilpailussa.

– Onnistuin edelliskausilla nousemaan vanhoilla höyryillä. Nyt tuntuu, ettei se ole enää niin helppoa, kun on kolmas vaikea vuosi menossa, Hakola tunnusti.

Kuin uskoisi joulupukkiin

Hakola tuntuu itsekin ihmettelevän, mistä hän on löytänyt voimaa jatkaa uraansa.

– Se on kuin uskoisi joulupukkiin. Että jos vielä pystyisi nousemaan. Urheilu perustuu tällaisiin uskomuksiin.

– Tilanne olisi henkisesti helpompi, jos osaisi jotenkin ajatella, että tämä on vain urheilua. Mutta minulle tämä on ammatti, ja olen tehnyt tätä 30 vuotta täysillä.

Tukena on myös valmentaja Teemu Pasanen .

– Hän on valmentanut minua vain pari katkonaista viime kautta, mutta hän tuntee minut 15 vuoden ajalta. Kyllä me on niinku..., Hakolan puhe katkesi.