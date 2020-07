Rikosepäily ei ole vaikuttanut Haaviston ulkoministerin tehtävien hoitamiseen: "En ole jättänyt mitään tehtävää hoitamatta tämän prosessin aikana"

– En ole jättänyt mitään tehtävää hoitamatta tämän prosessin aikana. Normaalit ulkoministerin velvollisuudet on suoritettu. Nyt tietysti koronakriisillä on ollut suurempi vaikutus ulkoministerin tehtävien hoitoon, kun fyysiset kokoukset ovat poistuneet ja tilalle on tullut videokokouksia, Haavisto kommentoi Brysselissä.