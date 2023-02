Rikolliset keksineet yksinkertaisen, mutta kohtalokkaan tavan tietoturvan kiertämiseksi lähimaksuissa

Kortilla tai mobiililaitteella lähimaksaminen on nykyään arkipäiväistä, ja sen mahdollistava nfc-lukija löytyy lähes jokaisesta maksupäätteestä. Maksutietoja varastaville haittaohjelmille tämä on ollut huono juttu, koska lähimaksamisessa käytettävät maksukoodit ovat kertakäyttöisiä. Niiden varastamisesta ei siis olisi mitään hyötyä.

Tietoturvayhtiö Kaspersky on kuitenkin havainnut, että maksupäätteiden haittaohjelmat ovat löytäneet yksinkertaisen tavan kiertää tätä ongelmaa, kirjoittaa Bleeping Computer. Se kertoo havainneensa marraskuun 2022 jälkeen kolme uutta versiota Prilex-haittaohjelmasta.

Ratkaisu on lähimaksamisen estäminen kokonaan. Prilex-haittaohjelman uusien versioiden saastuttama maksupääte pystyy yksinkertaisesti ilmoittamaan käyttäjälle, että lähimaksaminen ei ole käytössä. Tämän jälkeen hänen on pakko maksaa syöttämällä kortti laitteeseen ja näppäilemällä pin-koodinsa. Tällöin maksutietojen varastaminen on haittaohjelmalle mahdollista.