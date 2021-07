Rikoksen uhrin pitää maksaa terapiansa ensin itse – tietoa korvauksesta ei saa etukäteen

Valtion rahapussi on toissijainen

Oikeusministeriö laittoi alkuviikolla lausunnolle arviointimuistion, jossa ehdotetaan harkittavaksi useita muutoksia rikosvahinkolakiin. Lähtökohtaisesti rikoksentekijä vastaa aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta itse, mutta he ovat usein vähävaraisia eikä heiltä ole aina mahdollista saada korvauksia. Rikosvahinkolain tarkoituksena on maksaa uhrille korvaukset valtion varoista, jos korvausta ei rikoksentekijältä saada.

Syrjinnästä saadun korvauksen voisi jatkossa saada valtiolta

– Syrjintärikoksen painoarvo on viime vuosina kasvanut. Siitä on ikään kuin tullut uhrin näkökulmasta vakavampi oikeudenloukkaus kuin minkälaiseksi se on aiemmin mielletty, Haapasaari sanoo.

Omavastuun poistoa olisi harkittava

Nykyisellään rikosvahinkolaissa on ikään kuin omavastuuosuus, jota kutsutaan perusvähennykseksi. Se on tällä hetkellä 220 euroa. Perusvähennys tehdään kivusta, särystä, kärsimyksestä ja muusta tilapäisestä tai pysyvästä haitasta saaduista korvauksista.

Perusvähennyksen tarkoituksena on säästää valtion korvausmenoja. Nykyisin 220 euron perusvähennys tehdään vuosittain noin 2 800 tapauksessa, eli säästö on noin 616 000 euroa.

Arviointimuistion mukaan on hyvä pohtia, onko perusvähennyksen käyttäminen tarkoituksenmukaista, kun aineettoman vahingon korvauksille on lisäksi laissa säädetty enimmäismäärät.

Vaikka perusvähennyksen määrä on pienehkö, sillä on muistion mukaan merkitystä erityisesti vähävaraisille uhreille.

Korvauskaton enimmäismäärää halutaan nostaa

Nykyisellään rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärä vaihtelee rikoksesta riippuen. Seksuaalirikoksen uhrille maksettava kärsimyskorvauksen enimmäismäärä on 9 700 euroa. Jos kyse on alaikäisestä uhrista, enimmäismäärä on 16 500 euroa. Muissa rikoksissa kärsimyskorvauksen enimmäismäärä on 3 600 euroa.