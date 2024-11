Tapparan ylivoima puhui tuhoisaa jälkeä SM-liigan ainokaisessa – hirmuloikka sarjataulukossa

Tappara otti melkoisen loikan sarjataulukossa, kun se nousi seitsemänneltä paikalta toiseksi ohi Lukon, Ilveksen, KalPan, SaiPan ja Kiekko-Espoon. Tappara on kolmen pisteen päässä HIFK:sta, joka on pelannut kaksi ottelua enemmän. Tappara on pistekeskiarvon osalta (1,95) Liigan kärjessä.