Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toteaa, että kansanedustajilla on kokoontumisen vapaus ja sananvapaus, kuten muillakin kansalaisilla.

Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei tiedotteessa tuomitse puolueensa kahden kansanedustajan osallistumista 612-kulkueeseen Linnan juhlien sijaan.

Kansanedustajat Teemu Keskisarja ja Sheikki Laakso ilmoittivat, että jättävät Linnan juhlat välistä ja osallistuvat 612-kulkueeseen. Keskisarja on ilmoitettu myös kulkueen yhdeksi puhujaksi.

Kansanedustajien osallistuminen kulkueeseen presidentin Linnan juhlien sijaan on aiheuttanut kritiikkiä.

612-kulkue on aiempina vuosina kerännyt kansallismielisiä ja äärioikeistolaisia tahoja marssille.

Vihreiden meppi Ville Niinistö vaati, että edustajat olisi erotettava eduskuntaryhmästä, mikäli he osallistuvat kyseiseen kulkueeseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela taas piti kansanedustajien osallistumista siihen äärioikeistolaisen toiminnan normalisointina.

"Perussuomalaiset ei hyväksy äärioikeistolaista toimintaa"

Riikka Purra näkee tiedotteessaan, että 612-kulkue on "avoin ja poliittisesti sitoutumaton".

– Kyse on siis kansallismielisestä ja isänmaallisia arvoja korostavasta tapahtumasta, ja näihin arvoihin kuuluvat vapaassa demokratiassa myös kokoontumisen vapaus sekä sananvapaus. Kansanedustajalla on yhtä lailla nämä oikeudet, ja he niitä voivat tietenkin käyttää, Purra kirjoittaa.

Tiedotteessa ei mainita, että Keskisarjalle tai Laaksolle olisi koitumassa kulkueeseen osallistumisesta seurauksia.

Purra myöntää, että kulkueeseen on takavuosina osallistunut myös äärioikeistotoimijoita, kuten kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä ja uusnatseja.

– Perussuomalaiset ei millään tavalla hyväksy epädemokraattisia vaikutustapoja tai äärioikeistolaista toimintaa, Purra kirjoittaa.

MTV Uutiset on yrittänyt tavoitella Purraa kommentoimaan asiaa puhelimitse.