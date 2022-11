Riikka Purra luopuu valiokunnan puheenjohtajuudesta eduskuntavaalien takia – "Se ei ole mediaseksikästä, se on puurtamista"

– Tehtävä on ollut mieluisa ja poliittisesti hyödyllinen, Purra toteaa tiedotteessaan.

– Valiokunnan johtaminen on vaativaa, mutta erityisesti nyt hallintovaliokunta on vielä tavanomaistakin vaativampi, kun asioita on valtavasti. Tämän yhdistäminen vaaleja kohti menevän puolueen johtamiseen ja puheenjohtajan muihin velvoitteisiin ei parhaalla mahdollisella tavalla enää onnistuisi.