Rebel Wilson paljasti lapsensa nimen – sisältää viittauksen edesmenneeseen kuningatar Elisabetiin

Näyttelijä Rebel Wilson paljasti hiljattain tulleensa äidiksi sijaissynnyttäjän avulla. Nyt onnea uhkuva äiti paljasti pienokaisensa nimen, joka on Royce Lillian Elizabeth Wilson. Nimi sisältää niin ikää viittauksen edesmenneeseen kuningatar Elisabetiin

/All Over Press

/All Over Press

– Lillian ja Elizabeth ovat molemmat sukuni naisten nimiä, joita ihailen. Elizabeth, joka on myös toinen nimeni, tulee edesmenneen kuningattaren mukaan.

– Rakkauteni häntä kohtaan on vain ylitsevuotavaa. Hän on upea ja täydellinen. Ajattelen vain, että tämä on niin kallisarvoista. Ihme.