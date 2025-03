Ravintola Meat Districtin yrittäjälle ehdollista vankeutta

Vanhassa Porvoossa sijaitsevan ravintola Meat Districtin tulipalo aiheutti laajat vahingot elokuussa 2022. Nyt käräjäoikeus antoi tuomionsa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina kaksi ihmistä rangaistuksiin ravintolapalosta Vanhassa Porvoossa. Ravintola Meat Districtin tulipalo aiheutti laajat vahingot elokuussa 2022.

Tulipalo sai alkunsa ravintolan puuhiiligrillistä, jossa oli poltettu uunin käyttöohjeiden vastaisesti puisia viinilaatikoita. Sieltä liekit levisivät huonosti puhdistettuun rasvakanavaan.

– Palo on levinnyt rasvakanavassa sen yläpäässä olevaan poistoilmapuhaltimeen, joka on syttynyt palamaan ja vaurioitunut. Puhaltimen moottori on irronnut kiinnikkeistään ja pudonnut, mikä on aiheuttanut rasvakanavan vaurioitumisen ja palon leviäminen rakennuksen sisäpuolisiin rakenteisiin on nopeutunut, tuomiossa todetaan.

Oikeuden mukaan puuhiiligrillin, huuvan ja rasvakanavan asentamiselle ei ollut aikanaan haettu rakennuslupaa. Rasvakanavan huippuimuri oli tarkoitukseensa sopimaton ja puutteellisesti kiinnitetty ja rasvakanava erittäin rasvainen.

– Edellä mainittujen puutteiden ja ohjeiden vastaisen menettelyn takia tulipalon riski on ollut koko ajan olemassa, tuomiossa sanotaan.

Myöhään elokuisena iltana syttynyttä paloa oli sammuttamassa koko Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kalusto. Pelastuslaitoksen mukaan vaara palon leviämisestä niin sanotuksi aluepaloksi, jossa palavasta rakennuksesta syntyvä kuumuus ja kipinöinti sytyttää viereisiä rakennuksia, oli konkreettinen.

Rasvakanavan puhdistus oli tilattu

Ravintolayhtiön toimitusjohtaja Riku Rainer Stenros Khoshnami, 48, tuomittiin yleisvaaran tuottamuksesta ja rakentamisrikkomuksesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Vaikka Stenros ei ollut palon syttyessä paikalla, oikeus katsoi, että hän oli toimitusjohtajana ja liiketoiminnasta vastuullisena henkilönä vastuussa siitä, että paloturvallisuuteen vaikuttavat muutokset oli ravintolassa toteutettu asianmukaisesti. Oikeuden mukaan Stenros oli tietoinen rakentamisen luvattomuudesta sekä myös viime kädessä vastuussa puuhiiligrillin ohjeiden mukaisesta käyttötavasta ja puhdistamisesta.

Porvoon kaupungin ympäristöterveydenhuolto oli tehnyt tarkastuksen ravintolaan vain viikkoa aiemmin. Tarkastuksessa oli määrätty, että ravintolassa pitää tehdä suursiivous. Stenros oli myös ennen tulipaloa tilannut rasvakanavan puhdistuksen, jota ei koskaan ehditty tekemään.

Kymmenientuhansien eurojen korvaukset naapureille

Ravintolasalin vuoropäällikkö sai sakkorangaistuksen varomattomasta käsittelystä. Oikeuden mukaan mies oli ennen palon syttymistä polttanut puisen viinilaatikon puuhiiligrillissä, kuten ravintolassa oli tapana.

Oikeuden mukaan vuoropäällikkö tiesi, että puun polttamisesta grillissä syntyi isompi liekki verrattuna hiilen käyttöön. Tilanteessa myös hiiligrillin luukku oli auki, mikä osaksi aiheutti rasvasuodattimiin asti ulottuneet liekit.

Oikeus katsoi, että miehen olisi tullut ymmärtää tulipalon riski tilanteessa. Toisaalta oikeus huomioi, että kyseessä oli miehen näkökulmasta normaali ravintolassa käytetty käytäntö, häntä ei ollut perehdytetty grillin toimintaan eikä hän tiennyt rasvakanavan puutteista. Siksi oikeus katsoi, että vuoropäällikön tuottamuksen aste oli lievä ja tuomitsi hänet varomattomasta käsittelystä 40 päiväsakkoon, joista kertyy hänen tuloillaan maksettavaa 1 280 euroa.

Syyttäjä haki myös ravintolayhtiölle yhteisösakkoa rakennussuojelurikoksesta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Yhtiö ja Stenros tuomittiin kuitenkin korvaamaan yhteisvastuullisesti palosta kärsineille kahdelle muulle yritykselle kymmenientuhansien eurojen korvaukset muun muassa menetetyistä myynneistä.

Oikeudenkäynnissä syytetyt kiistivät syytteet.